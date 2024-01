Disavventura notturna fortunatamente senza conseguenze. L’attaccante classe 2001 del Torino Demba Seck, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Pietro Cossa. Il 22enne era a bordo della sua Mercedes che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada abbattendo due pali della luce. Nessun danno personale ma tanto spavento.

Foto: Instagram Demba Seck