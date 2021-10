Torino in vantaggio sulla Samp all’intervallo: gol dell’ex di Praet

Il più classico dei gol dell’ex di Dennis Praet sblocca i primi 45′ della sfida della serata tra Torino e Sampdoria. L’uno-due tra Linetty (altro ex) e Sanabria dà il via all’azione del vantaggio granata, il polacco mette in mezzo all’area un pallone a rimorchio dove sbuca l’ex Leicester, che non può sbagliare.

La reazione dei blucerchiati arriva nel finale di tempo, Candreva crossa dalla destra e Thorsby anticipa tutti: pallone alto sopra la traversa. C’era Quagliarella solo sul secondo palo, non servito.

La prima frazione termina con la squara di Juric meritatamente in vantaggio: decide Praet.

Foto: Twitter Torino