Torino, Ilkhan è arrivato a Malpensa. Domani le visite

Emirhan Ilkhan è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista turco è sbarcato da pochi minuti all’aeroporto di Milano Malpensa. Domani in programma le visite mediche di rito e poi la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà ufficialmente alla squadra di Cairo. Ilkhan costerà 4.5 milioni alle casse del Torino (prezzo stabilito dalla sua clausola rescissoria con i turchi). Inoltre, i granata dovranno versare al Besiktas il 20% della futura rivendita. Centrocampista turco classe 2004, il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale, ma può giocare anche come trequartista o esterno di destra. In Turchia è considerato come uno dei prospetti più promettenti dello scenario calcistico.

Foto: Instagram Ilkhan