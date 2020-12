Torino, il tecnico Giampaolo è guarito dal Covid-19

Arrivano buone notizie in casa Torino in vista del derby della Mole contro la Juventus in programma sabato pomeriggio. Infatti, nel pomeriggio di oggi, il tecnico Marco Giampaolo è tornato al Filadelfia per l’allenamento pomeridiano dei granata. Dopo giorni di stop a causa della positività al Covid-19, Giampaolo è finalmente guarito lasciando il momento buio alle spalle ed è pronto a tornare in panchina.

“Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, il tecnico Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica in preparazione alla sfida di sabato contro la Juventus.” ha scritto il club sul proprio sito ufficiale.

Foto: twitter uff Torino