Allenamento mattutino per il Torino in vista della partita di domani sera a Udine (stadio Dacia Arena, calcio d’inizio ore 20.45) contro l’Udinese. Dopo l’attivazione muscolare – riporta la nota ufficiale del club – Davide Nicola ha diretto una sessione incentrata sul lavoro tecnico. Programma personalizzato per Lyanco e Singo.