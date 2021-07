Torino, il report odierno. Affaticamento per Baselli, Bremer di nuovo in gruppo

Ecco il report odierno del Torino dal ritiro di Santa Cristina:

“Doppio allenamento oggi per il Torino a Santa Cristina. Al mattino sessione suddivisa tra parte atletica in palestra e lavoro tattico sul campo. Nel pomeriggio invece esercitazioni tecniche con partita finale a tempo ridotto. Bremer è rientrato in gruppo. Baselli ha terminato anzitempo l’allenamento in via precauzionale per un lieve affaticamento al quadricipite sinistro. Terapie per Kone, lavoro personalizzato per Lyanco.

Il programma di domani, venerdì 30 luglio, prevede una seduta mattutina alle ore 9.30 al campo “Mulin da Coi”, cui seguirà la partenza alla volta di Rennes dove sabato il Toro disputerà l’amichevole contro la locale formazione bretone”, si legge sul sito ufficiale del club granata.