Torino, i convocati per la sfida al Sassuolo: out gli infortunati Iago e Lyanco

Dopo aver incassato la sconfitta nell’andata dei playoff di Europa League contro il Wolverhampton, il Torino deve tornare già in campo domani per l’esordio in Serie A. Questi i convocati di Walter Mazzarri per la sfida ai neroverdi:

Portieri: Gemello, Rosati, Sirigu

Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Nkoulou, Singo

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Rincon

Attaccanti: Belotti, Millico, Parigini, Rauti, Zaza

Foto: twitter Torino