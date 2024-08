Torino, i convocati di Vanoli per l’Atalanta

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli, ha diramato la lista di convocati per la delicata sfida in casa contro l’Atalanta, in scena alle 18:30. Torna a disposizione Pellegri, e arriva inoltre la prima chiamata per Pedersen. Di seguito la lista completa:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari.

Difensori: Coco, Dellavalle, Masina, Sazonov, Vojvoda.

Centrocampisti: Bianay Balcot, Ciammaglichella, Dembele, Horvath, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze.

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Pellegri, Sanabria, Zapata.

Foto: Instagram Torino