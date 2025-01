Torino, i convocati di Vanoli per il Parma

Paolo Vanoli ha convocato 21 giocatori per la partita che attende il Torino in casa contro il Parma, oggi alle ore 18:00. Presente in lista il difensore Walukiewicz, al rientro dopo i problemi respiratori accusati nella sfida pre-natalizia contro il Bologna. Di seguito la lista completa.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari.

Difensori: Coco, Maripan, Masina, Vojvoda, Walukiewicz.

Centrocampisti: Dembele, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria.

Foto: Instagram Torino