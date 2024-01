Torino, i convocati di Juric: prima chiamata per Njie

È stato diramato l’elenco dei convocati di Ivan Juric per la sfida contro il Cagliari.Tanti giovani per Juric, con la prima chiamata per il giovane attaccante classe 2005 Alieu Njie. Confermate le assenze di Djidji e Ilic. Di seguito l’elenco: Portieri: Gemello, V. Milinkovic-Savic, Popa. Difensori: Buongiorno, Bianay Balcot, Rodriguez, Sazonov, Zima. Centrocampisti: Bellanova, Ciammaglichella, Gineitis, Lazaro, Linetty, Muntu, Ricci, Tameze, Vojvoda. Attaccanti: Njie, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.

Foto: Twitter Torino FC