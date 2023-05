Torino, i convocati di Juric per lo Spezia

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro lo Spezia in programma oggi alle ore 15:00. Si ferma Lazaro per un problema all’adduttore destro. L’elenco completo

PORTIERI: Milinkovic Savic, Fiorenza, Gemello.

DIFENSORI: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Zima, Rodriguez, Singo, Adopo, Djidji, Vojvoda, Aina.

CENTROCAMPISTI: Ilic, Vieira, Vlasic, Ricci, Miranchuk, Gineitis, Linetty.

ATTACCANTI: Karamoh, Sanabria, Pellegri, Seck.

Foto: juric-twitter-torino