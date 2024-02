Torino, i convocati di Juric per la sfida al Lecce: emergenza totale in difesa

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha ufficializzato poco fa la lista dei convocati per la sfida casalinga di questa sera contro il Lecce, calcio d’inizio alle ore 19. Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico granata, che si ritrova con la difesa praticamente decimata e solo tre giocatori di ruolo a disposizione: Djidji, Lovato e Sazonov. Sono ancora out per infortunio Buongiorno, Schuurs e Rodriguez, mentre è Tameze squalificato.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Djidji, Lovato, Sazonov

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, MAsina, Ricci, Vojvoda

Attaccanti: Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata

Foto: Twitter Torino