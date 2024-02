Torino, i convocati di Juric per la Salernitana

Sono usciti i convocati del Torino per la partita contro la Salernitana, valevole per la 23esima giornata di Serie A, che si giocherà alle 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Nella lista presenti i nuovi acquisti Masina, Lovato ed Okereke, mentre sono out Buongiorno, Schuurs e Gemello. Ecco le scelte di Juric:

Portieri: Milinkovic-Savic, Passador, Popa.

Difensori: Djidji, Rodriguez, Lovato, Sazonov.

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Masina, Ricci, Tameze, Vojvoda.

Attaccanti: Okereke, Pellegri, Sanabria, Vlasic, Zapata.

Foto: Twitter Torino