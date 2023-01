Torino, i convocati di Juric per la Fiorentina

Il Torino ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di Serie A da disputare contro la Fiorentina al Franchi. L’incontro è in programma questa sera alle 20:45. Di seguito le scelte di Juric per la 19ᵃ giornata del massimo campionato italiano:

Portieri: Milinkovic Savic, Gemello, Fiorenza.

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Dembelè, N’Guessan.

Centrocampisti: Vlasic, Adopo, Ricci, Garbett, Radonjic, Miranchuk, Gineitis, Linetty.

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Seck.

Foto: Twitter Torino