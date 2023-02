Torino, i convocati di Juric per la Fiorentina: ci sono Ilic, Gravillon e Vieira. Out Radonjic

Ivan Juric ha deciso di convocare 25 calciatori per il match che tra poche ore andrà in scena allo stadio Artemio Franchi tra la Fiorentina e il Torino, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Subito presenti i tre nuovi acquisti granata Ilic, Gravillon e Vieira. Oltre allo squalificato Djidji, non saranno a disposizione, invece, gli infortunati Zima, Lazaro e Pellegri. Infine non saranno del match anche Berisha e Radonjic per scelta tecnica.