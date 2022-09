Torino, i convocati di Juric per il Lecce

Ivan Juric ha diramato i convocati per la sfida di questa sera tra il suo Torino e il Lecce. Assente ancora una volta Wilfried Singo alle prese con un sovraccarico al ginocchio. Oltre all’esterno, non prenderanno parte alla trasferta Berisha, Ricci e Miranchuk. Di seguito l’elenco ufficiale dei calciatori granata chiamati per la sfida contro il Monza.

Portieri: Milinkovic-Savic, Gemello, Fiorenza

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Lazaro, Djidji, Vojvoda, Aina, Rodriguez

Centrocampisti: Ilkhan, Adopo, Garbett, Linetty, Lukic, Vlasic, Radonjic