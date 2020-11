Torino, i convocati di Giampaolo per la Sampdoria. Ci sono Belotti e Verdi

Sono 23 i convocati di Marco Giampaolo per la sfida di questa sera tra Torino e Sampdoria, in programma alle 18.30. In panchina per i granata ci sarà anche oggi il vice Conti, in attesa dell’imminente rientro di Giampaolo, ecco l’elenco dei giocatori del Torino a disposizione:

Portieri: Milinkovic, Rosati, Sirigu.

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo.

Centrocampisti: Horvath, Kryeziu, Linetty, Meite, Rincon, Segre.

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Zaza.

Foto: sito ufficiale Torino