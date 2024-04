Torino-Frosinone, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida tra il Torino ed il Frosinone, che metterà in palio punti pesanti per entrambe le squadre, che hanno obiettivi diametralmente opposti. Queste le scelte di formazione dei due tecnici Ivan Juric ed Eusebio Di Francesco:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Rodriguez, Vojvoda, Bellanova, Tameze, Ilic, Linetty. Vlasic, Okereke, Zapata. Allenatore: Juric (Paro in panchina)

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulè, Brescianini; Cheddira. Allenatore: Di Francesco

Foto: Twitter Torino