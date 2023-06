Il Torino è interessato a Rodrigo Becao, difensore in uscita dall’Udinese. Come riporta Sportitalia, il club granata avrebbe individuato nel centrale brasiliano, classe 1996, un obiettivo per rinforzare il reparto difensivo.

Becao ha un contratto in scadenza con il Torino il 30 giugno 2024, in questa stagione appena conclusa, ha totalizzato 24 presenze, segnando due gol in Serie A.

Foto: twitter Udinese