Torino, escluse fratture per Izzo. Il report medico

Nessuna frattura per Armando Izzo. Il difensore del Torino era stato costretto a uscire dal terreno di gioco nella sfida al Soligorsk valida per i preliminari di Europa League per via di una botta alla coscia destra e uno alla mano destra. Il club granata ha ora comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che i primi esami hanno escluso fratture. Questo il report granata: “Terapie per Izzo, uscito anzitempo giovedì sera contro lo Shakhtyor Soligorsk per un trauma contusivo alla coscia destra e per un forte trauma alla mano destra: i primi esami hanno escluso fratture, tuttavia lo staff medico valuterà giorno per giorno l’evoluzione dell’infortunio“.

Foto: twitter Torino