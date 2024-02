Torino, esami strumentali per Lovato dopo l’infortunio. Ecco il report

Si registra uno stop in casa Torino in seguito agli esami strumentali effettuati quest’oggi. Matteo Lovato, difensore granata uscito anzitempo dal campo per un fastidio muscolare lunedì scorso contro la Roma, ha riportato un trauma elongativo a livello del muscolo soleo della gamba sinistra. Di seguito il report medico del club rossoblu: “Gli accertamenti strumentali eseguiti su Matteo Lovato hanno evidenziato un trauma elongativo a livello del muscolo soleo della gamba sinistra. La prognosi verrà stabilita in base all’evoluzione clinica.” Tegola per Juric e per il Torino che, con dovrà rinunciare al difensore in vista delle prossime partite.

Foto: sito Torino