Torino e Juventus non si superano: finisce 0-0 il derby. Palo di Vlahovic

Finisce 0-0 il del derby della Mole tra Torino e Juventus. Un pari giusto, un tempo per parte, meglio i bianconeri nel primo tempo, meglio i granata nella ripresa. Juve che ha avuto tre palle gol per sbloccare la partita. La Juve parte forte, con un ispirato Chiesa che dopo pochi istanti propizia una prima azione offensiva della Juve, procurandosi un calcio dangolo dopo pochi secondi. Al 7′, grande chance Juve. Si invola sulla destra Chiesa, pallone perfetto per Vlahovic a centro area. Il serbo di sinistro centra il palo da pochi passi.

Ancora Jube ad aggredire, al 12′, Locatelli ha una palla in area, conclusione alta di poco. Cresce il Torino dopo un quarto d’ora di sola Juve, in granata non creano pericoli dalle parti di Szczęsny ma guadagnano campo poco alla volta. Ma alla mezz’ora, ancora Juve, altra grande chance per Vlahovic, che riceve palla a pochi centimetri dalla porta e calcia, ma Milinkovic-Savic in uscita gli chiude lo specchio e salva lo 0-0. La prima chance del Torino arriva al 42′, cross di Bellanova, colpo di testa di Vlasic, ma palla sul fondo.

Finisce 0-0 il primo tempo del derby, tre chance per la Juve che recrimina per il palo dopo pochi minuti di Vlahovic.

Al 60′ primo grande squillo del Torino, con un cross di Bellanova, colpo di testa di Sanabria, para Szczęsny , ma la conclusione era centrale. Ma nella ripresa è tutto un altro Torino.

Risponde al 62′ Vlahovic, con un sinistro da fuori area, centrale anche questo, blocca Milinkovic-Savic. Allegri cambia qualcosa, fuori Chiesa e Vlahovic, dentro Iling jr e Yildiz. Ancora chance per i granata, Vojvoda da fuori para Szczęsny. Sulla ripartenza, chance anche della Juventus, in contropiede, ci prova Yildiz sul vertice sinistro dell’area, ma Milinkovic-Savic respinge senza problemi.

Esce anche Vlahovic per la Juve, entra Kean. Al minuto 86, scontro in area con Masina, Szczęsny ha la peggio, con un colpo alla testa e del sangue. Il Torino invece chiede un calcio di rigore, per le proteste, espulso Juric. Si perde diverso tempo e vengono assegnati minuti di recupero. Al 94′, la chance per vincerla ce l’ha il Torino, con Lazaro che sguscia via a Iling, che liscia il pallone di testa, l’esterno granata va di testa a colpo sicuro ma spedisce alto.

Finisce 0-0 il derby, la Juve sale a 63, a +5 sul Bologna, a +8 sulla Roma, che devono ancora giocare. Il Toro si porta a 45 punti.

Foto: twitter Juve