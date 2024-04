Torino e Frosinone si dividono la posta in gioco: 0-0. Quarto pareggio consecutivo per i ciociari

Reti inviolate allo Stadio Grande Olimpico Torino tra i granata di Ivan Juric e il Frosinone di Eusebio Di Francesco: 0-0. Grande equilibrio nella prima frazione di gioco. Il primo sussulto al 15′, quando Soulé si libera poco dopo la metà campo di Rodriguez e va alla conclusione da fuori area, con palla di poco al lato alla destra di Milinkovic-Savic. Al 31′ ecco la palla gol più nitida del primo tempo: assist di Bellanova per Vlasic, che calcia trovando la respinta di un difensore avversario. La palla finisce nella zona presidiata da Tameze, che serve subito al centro Zapata. Conclusione di prima intenzione del centravanti colombiano e sfera sul fondo. Nella ripresa il Frosinone prova ad alza il ritmo di gioco, trascinato da un Cheddira in crescendo. L’attaccante ex Bari al 58′ approfitta di una scivolata di Rodriguez per involarsi verso la porta granata. Entrato in area, calcia venendo anche un po’ chiuso da Bellanova e Milinkovic devia in angolo. È ancora lui, al 75′, a impegnare Milinkovic-Savic su servizio di Brescianini, ma il portiere granata fa buona guardia. Termina così 0-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il Frosinone sale così a quota 28 punti, centrando il quarto pareggio consecutivo e agganciando l’Udinese al diciassettesimo posto. Il Torino, invece, sale a quota 46 punti avvicinandosi alla zona Europa, portandosi a -3 punti dal Napoli.

Foto: Instagram Torino