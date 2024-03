Torino, dopo l’espulsione Ricci dovrà scontare due giornate di squalifica. Il motivo

Non arrivano buone notizie in casa Torino dopo il pareggio di ieri sera per 0-0 contro la Fiorentina. Non solo l’infortunio di Ilic, i granata hanno dovuto fare i conti a fine primo tempo anche con l’espulsione per doppia ammonizione di Samuele Ricci. Il centrocampista operò ora sarà costretto a saltare per squalifica le prossime due partite di campionato contro Napoli e Udinese. Il motivo? L’ex Empoli era diffidato, è stato ammonito e quindi avrebbe già dovuto scontare un turno di stop.

Foto: Twitter F.C. Torino