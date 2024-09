Torino da solo in vetta in Serie A: non accadeva da 47 anni

Il Torino sarà la capolista della Serie A fino al termine di questa quinta giornata (che si chiuderà stasera con Atalanta-Como). Il Toro, primo dalla serata di venerdì, dopo il successo a Verona per 3.2, ha mantenuto la testa sia dopo le partite di sabato (il Napoli non ha battuto la Juve e quindi non ha superato i granata e la stessa Juve non vincendo non ha raggiunto i cugini) sia dopo quelle di domenica, vista la sconfitta dell’Udinese a Roma, che avrebbe avuto come i partenopei più punti della squadra di Vanoli con un successo, e il ko dell’Inter, che comunque avrebbe al massimo agguantato il Torino, senza sorpassarlo. Era dalla stagione 1976/1977 che il Torino non occupava da solo la testa della classifica: 47 anni dopo la squadra di Vanoli ci è riuscita. Torino ancora imbattuto, con 11 punti, esordio meraviglioso per Vanoli in Serie A dopo la cavalcata con il Venezia l’anno scorso in B.

Foto: Instagram Torino