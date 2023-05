Torino da sogno in trasferta: quarta vittoria consecutiva senza subire gol

Si mantengono vive le speranze di raggiungere l’ottavo posto per il Torino di Ivan Juric. L’ultima giornata metterà di fronte ai granata l’Inter di Simone Inzaghi in un ottimo periodo di forma. La vittoria contro lo Spezia al Picco prosegue una clamorosa striscia di risultati positivi ottenuti dal Torino lontano dalle mura amiche dell’Olimpico. La squadra di Juric non perde in trasferta dal lontano 28 febbraio quando il derby contro la Juventus vide trionfare i bianconeri per 4-2. Nelle successive sei trasferte sono arrivate cinque vittorie e un pareggio. Questo Torino formato trasferta è riuscito ad eguagliare un record del 1935, inanellando quattro vittorie esterne consecutive ottenute senza subire gol.

Foto: Twitter ufficiale Torino