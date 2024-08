Torino-Cuesta, i dialoghi con il Genk procedono con fiducia

Il Torino deve prendere un paio di difensori centrali dopo essere stato bruciato su vari fronti. Tra i profili – come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia – c’è Carlos Cuesta del Genk. E arrivano conferme sul gradimento per il difensore colombiano, con i dialoghi tra le parti procedono con fiducia. Nato a Medellin il 9 marzo del 1999, Cuesta rappresenta il prototipo di difensore moderno. In grado di giocare su tutta la linea difensiva, ma più propenso a piazzarsi nella zona destra del campo, è un centrale molto rapido e fisico.

Foto: Cuesta Instagram