Torino, contestazione dei tifosi prima della partita contro l’Atalanta: nel mirino Cairo

I tifosi del Torino sono scesi in strada prima della gara di campionato contro l’Atalanta, intonando slogan ed esponendo striscioni contro Cairo, invitando il presidente a vendere il club. “Cairo vattene”, “Il Toro siamo noi” i cori più intonati dagli ultras durante il corteo che è partito nel primo pomeriggio dal Filadelfia. I tifosi granata rimproverano a Cairo le cessioni eccellenti, ultima quella di Bellanova proprio all’Atalanta, e più in generale un mercato a loro dire non all’altezza delle ambizioni del club.

Foto: Torino Twitter