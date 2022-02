Juric: “Belotti ci è mancato, mi aspetto di più. Milinkovic? Qualche errore, ma ha la mia fiducia”

Giornata di vigilia per il Torino, che domani affronterà fra le mura amiche il Cagliari nella sfida in programma alle ore 12.35. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico granata Ivan Juric ha presentato così la partita: “Il Cagliari è una squadra in salute, con i calciatori giusti per il gioco di Mazzarri. Stanno facendo tanti punti fuori casa, sarà una gara impegnativa. Vogliamo crescere partita dopo partita e fare bene, ci mancano i tre punti da un po’ ed è questo che vogliamo. Belotti ci è mancato tutto l’anno, ha fatto cose positive ma mi aspetto ancora di più, sui nuovi acquisti in campo devo ancora decidere”.

Juric prosegue: “Ricci sta bene, ma deve conquistarsi il posto. Pobega? Deve ancora lavorare per fare il trequartista, questa opzione in futuro ci potrà servire ma ora l’opzione reale è che giochi nel suo ruolo naturale. Brekalo rispetto ad inizio stagione trova meglio la posizione, è giovane e ha voglia di migliorare. Sta crescendo, imparando ad andare anche sul sinistro, così diventa difficile da marcare”.

Sul portiere Milinkovic-Savic: “Ha fatto degli errori, ma non tutti quelli che vengono elencati: contro Venezia e Sassuolo non c’entra proprio niente. Sono contento per la sua stagione, ha fatto qualche piccolo errore ma ha la mia piena fiducia, ci stanno i piccoli cali: si sta amplificando troppo, non è giusto da parte della stampa”.

Juric continua: “Lukic si è ambientato subito nel nuovo ruolo, sta crescendo e ha margini di miglioramento. Sono soddisfatto, in rosa sono cresciuti tutti: lui ha le caratteristiche del buon centrocampista e può fare tutto. Pjaca? Sarà convocato“.

