Il Torino vuole blindare Milinkovic-Savic, ma intanto sta valutando uno specialista svincolato per la porta. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, si tratta del rumeno Mihai Popa, classe 2000, in scadenza di contratto a giugno con l’FC Voluntari. Ora il suo futuro può essere in Serie A.

Foto: twitter Torino