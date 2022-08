Torino, Cairo: “Avrei voluto fare acquisti prima. L’intenzione è di investire e fare la miglior squadra possibile”

Al termine della sfida tra le Primavere di Torino e Milan per il Memorial Mamma e Papà Cairo, persa dai granata per 3-2, il patron granata, Urbano Cairo ha fatto il punto sul calciomercato del Torino: “Noi abbiamo tutta l’intenzione di investire e fare la squadra migliore possibile per quelle che sono le nostre possibilità. Però il calcio deve essere sostenibile altrimenti non va lontano. Tutte le aziende hanno costi e ricavi, e i bilanci devono quadrare, altrimenti poi falliscono, non solo nel calcio. Questo non è giusto perchè ci rimettono i dipendenti che devono stare a casa“.

Foto: Torino Twitter