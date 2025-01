Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali della sfida che apre la 22a giornata di Serie A, Torino-Cagliari. Vanoli sceglie Adams come punta d’attacco, alle sue spalle agiranno Lazaro, Vlasic e Karamoh. Mediana fisica e qualitativa, formata da Ricci e Tameze. Modulo speculare per il Cagliari, che schiera Piccoli come riferimento offensivo. Sulla trequarti spazio a Zortea, Gaetano e Felici.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All.: Vanoli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Deiola; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All.: Nicola.

Foto: X Torino