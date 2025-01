Torino-Cagliari, i convocati di Vanoli

Qui di seguito i convocati del tecnico del Torino Paolo Vanoli, in vista della sfida contro il Cagliari di stasera. Out per infortunio Vojvoda e Ilic, oltre ovviamente ai lungodegenti Schuurs, Ilkhan e Zapata. Squalificato Dembele.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Coco, Maripan, Masina, Walukiewicz

Centrocampisti: Ciammaglichella, Gineitis, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze, Vlasic, Yesin

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria

Foto: Instagram Torino