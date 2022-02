Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali

Manca poco al fischio d’inizio della partita fra Torino e Cagliari, che alle 12.35 si affronteranno al Grande Torino nella gara che aprirà il programma della domenica di Serie A. Una sfida importante per entrambe le compagini, con gli uomini di Walter Mazzarri chiamati a centrare i punti necessari per la lotta salvezza e i granata a caccia di un successo per confermare il buon andamento avuto sin qui in campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Ansaldi, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Belotti

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. All.: Mazzarri.

Foto: Twitter Torino