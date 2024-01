Torino, Buongiorno non si opera alla spalla: proseguirà la terapie conservativa. La nota

Esclusa l’operazione per Alessandro Buongiorno, il difensore centrale del Torino continuerà la terapia conservativa dopo l’infortunio rimediato alla spalla contro il Cagliari. Di seguito il comunicato: “Il Torino Football Club comunica che il calciatore Alessandro Buongiorno, in data odierna, alla presenza dello staff medico granata, è stato sottoposto a Roma a consulto con il professor Giovanni Di Giacomo, specializzato nella chirurgia della spalla. Alla luce del quadro strumentale e della visita clinica, è stata data indicazione di proseguire la terapia conservativa che il difensore porterà avanti nelle prossime settimane. Il quadro verrà rivalutato alla fine della riabilitazione, prima della ripresa in campo con la squadra”.

Foto: Instagram Buongiorno