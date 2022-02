Torino, buone notizie per Juric: Belotti torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie sono arrivate quest’oggi dal Filadelfia: il Gallo, Andrea Belotti ha svolto alcuni lavori con il gruppo. Il recupero sarà graduale e il capitano granata – dopo aver rimediato una lesione di secondo grado a bicipite femorale della coscia destra a Roma lo scorso 28 novembre – potrebbe tornare tra i convocati in vista del match con il Venezia di sabato 12 febbraio ed essere completamente a disposizione per il derby con la Juventus in programma venerdì 18 febbraio. Si tratta di un recupero importante per Ivan Juric e per tutta la squadra granata: dopo 72 giorni dall’infortunio il Gallo è tornato.

Foto: Twitter Torino