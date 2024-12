Torino-Bologna, le formazioni ufficiali

Ad aprire la giornata di sabato di calcio, in attesa che scendano in campo Genoa-Napoli e Lecce-Lazio, ci gustiamo Torino–Bologna che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino. Queste le formazioni ufficiali:

Torino: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Sosa; Karamoh, Sanabria. Allenatore: Vanoli

Bologna: Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ferguson, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano

Foto: Twitter Torino