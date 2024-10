Torino, anche Milinkovic-Savic e Ilic ko. Saltano la Nazionale

Altri due problemi in casa Torino. Vanja Milinković Savić a causa di un infortunio al ginocchio non potrà partecipare alla chiamata della Nazionale serba, per la gara contro Svizzera e Spagna, in programma rispettivamente 12 e 15 ottobre.

“Il portiere del Torino e della Serbia ha raggiunto il Centro Sportivo FSS di Stara Pazova, ha salutato i compagni e lo staff tecnico e ha augurato loro buona fortuna per le prossime sfide”, si legge sugli account social della Federcalcio serba. Si attende il riscontro del club granata per conoscere più approfonditamente la situazione fisica di Milinković Savić.

La Nazionale serba ha comunicato pure l’assenza di Ivan Ilic. Il centrocampista del Torino, che ha giocato solo 29 minuti contro l’Inter nell’ultimo scontro di Serie A (perso 3-2), ha riscontrato dei problemi al tendine d’Achille.

Foto: Instagram personale