Torino, Abate fa sul serio: tre vittorie consecutive non si registravano dalla stagione 2018/19 con Mazzarri

23/10/2026 | 23:32:53

Il Torino batte il Monza 3-2, sale all’ottavo posto in classifica e centra la terza vittoria consecutiva, dopo i sei punti conquistati contro l’Udinese e il Parma. Una striscia così positiva non si registrava addirittura dalla stagione 2018/19 quando, sulla panchina dei granata, siedeva Walter Mazzarri. Al tempo, i successi arrivarono contro Atalanta, Chievo e Frosinone.

Foto: Instagram Torino