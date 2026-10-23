È un bel Toro: sblocca Fitz-Jim, prodezze di Belghali e Vlasic, 3-2 al Monza

23/10/2026 | 22:41:08

L’ottavo turno di Serie A si è aperto all’Olimpico Grande Torino, dove i granata hanno sconfitto 3-2 il Monza dell’ex Ivan Juric. Per il Toro, sono state decisive le prime reti di Fitz-Jim e Belghali e il marchio del capitano Vlasic. Inutile, per i brianzoli, il settimo centro in campionato di Varela e l’autogol a tempo scaduto di Patterson Il primo tempo, fino al 39esimo minuto di gioco, è stato dominato dalla noia, con poche occasioni per parte. Poi, un recupero di Simeone fa partire Fitz-Jim, abile a incunearsi in area di rigore nonostante la folta presenza dei difensori del Monza, e porta in vantaggio gli uomini di Ignazio Abate. Allo scadere della prima frazione di gioco, fa discutere un contatto fra Ricardo Mangas e Belghali, avvenuto all’interno dell’area di rigore e non punito dall’arbitro Marchetti. Nella ripresa, arriva l’ormai consueto graffio di Gustavo Varela. Il portoghese, servito erroneamente da Comuzzo, trafigge Perri con uno scavino delicato e sale in testa alla classifica marcatori insieme a Raimondo a quota 7. Al 61esimo, nel momento migliore dei brianzoli, arriva la doccia fredda: Rafik Belghali, dal limite dell’area di rigore, si accentra e scocca un tiro a giro di Insigniana memoria che si insacca alle spalle dell’incolpevole Tornqvist. Passano 11 minuti e il Toro la chiude grazie al primo centro stagionale del capitano Nikola Vlasic che, con un rigore in movimento, la mette sotto la traversa. Al 93esimo, l’autorete di Patterson, sfortunato sulla carambola del pallone, fa accorciare le distanze al Monza ma termina 3-2 in favore dei padroni di casa.

Foto: Instagram Torino