Torino, i convocati di Giampaolo per la Roma

Confermate le assenze di Zaza e di Verdi per l’allenatore del Torino Marco Giampaolo in vista della sfida di questa sera contro la Roma all’Olimpico. Le tre gare che anticipano le festività natalizie saranno fondamentali per il futuro del tecnico granata. Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu;

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda;

Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meité, Rincon, Segre;

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Vannini.

📢 | CONVOCATI Sono 22 i giocatori scelti da mister Giampaolo per #RomaTorino#SFT pic.twitter.com/FN4Dw2n6QN — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 17, 2020

Foto: sito ufficiale Torino