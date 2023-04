Tony Adams: “Per me marcare Haaland sarebbe stato facile come bere una tazza di tè”

Intervenuto ai microfoni del The Sun, Tony Adams, ex difensore della Nazionale inglese e dell’Arsenal, ha detto la sua su Erling Haaland, che stasera affronterà i Gunners: “Mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui. Sarebbe stato come bere una tazza di tè, facile per me. Avrei goduto in quella battaglia, come ho fatto con Shearer. Quando ti trovi contro un attaccante del genere, devi farlo lavorare senza palla in modo che sia esausto quando ne entra in possesso. La migliore marcatura al mondo è l’anticipo e l’intercettazione. Mi assicurerei di avere la palla prima ancora che la tocchi”.