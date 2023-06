Toni: “Vlahovic molto forte ma se fossi nel Bayern prenderei Osimhen”

Lunga intervista di Luca Toni alla Gazzetta dello Sport. Il Campione del Mondo del 2006 ha giocato con molte squadre importanti in carriera, e tra queste anche la Juventus. Il centravanti è stato invitato a fare il punto proprio sulla situazione della Vecchia Signora: “Rabiot è un grande giocatore e per la Juventus è importante ripartire da una certezza come il francese. Quello che mi piace meno è il prolungamento soltanto per un anno… Così la prossima primavera inizierà un nuovo “tormentone”. Se ritrova serenità, Pogba è un top e può diventare il vero acquisto estivo. Ho visto giocare Weah Jr con gli Usa e mi sembra un ragazzo interessante. Sarà una scommessa intrigante. Non una certezza come Cuadrado, da anni abituato a giocare ad alti livelli”. Quindi una domanda su Rummenigge, altra leggenda del calcio e suo dirigente negli anni al Bayern Monaco, se gli consiglierebbe di prendere Vlahovic: “Dusan è molto forte e non ha ancora espresso tutto il suo potenziale alla Juventus. Ma il Bayern, che il club più organizzato del mondo, dopo le problematiche della scorsa stagione deve puntare su una certezza assoluta come centravanti. Fossi in loro, prenderei Osimhen“.

Foto: Instagram Luca Toni