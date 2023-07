Toni su Vlahovic: “Vista la sua età, fossi nella Juve lo terrei

Luca Toni ha detto la sua in merito a Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare la Juventus in estate: “Vista la sua età, fossi nella Juve lo terrei. Lukaku è forte e completo, ma il serbo rappresenta il presente il futuro del club. Il giocatore è top e non si discute nonostante le difficoltà e i problemi fisici dell’ultima stagione” ha detto l’ex Fiorentina a La Gazzetta dello Sport. “Bisogna capire se Dusan vuole o meno restare alla Juve perché essere il nove del club bianconero deve essere un privilegio. E nessuno va tenuto controvoglia”.

Foto: Instagram Luca Toni