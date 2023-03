Toni su Vlahovic: “Alla Juve ha più pressioni rispetto alla Nazionale, ma sa come si segna”

L’ex attaccante Luca Toni ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Dusan Vlahovic. La punta serba della Juventus, ex Fiorentina, sta disputando una stagione altalenante sia per le prestazioni che per i problemi fisici. Le parole dell’ex calciatore: “Magari in Nazionale ha meno pressioni rispetto alla Juve, dove la maglia pesa e ci si aspetta che il 9 segni sempre. Dusan deve stare tranquillo e non imprecare quando sbaglia un gol. Io ho visto Vlahovic in crescita nelle ultime partite con la Juve. Deve soltanto abituarsi a giocare nelle grandi squadre. Dusan sa come si segna. Quello non si discute”.

Foto. Instagram Juventus