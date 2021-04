Toni: “Lukaku più completo di CR7. Se fossi un dirigente prenderei Haaland a tutti i costi”

In una diretta su Tik Tok Luca Toni ha parlato di tutto, soprattutto dei grandi attaccanti del momento: “Lukaku è decisivo anche quando non segna, mentre Cristiano è un fuoriclasse. Ma in questo momento Lukaku, essendo anche più giovane, lo vedo più completo. Messi o CR7? Messi è un fenomeno, è nato così, alla Maradona, mentre Ronaldo deve sempre allenarsi al massimo per andare a mille all’ora. Entrambi comunque hanno fatto un’era del calcio, che è stata anche la mia, sono entrambi fortissimi. Haaland è l’attaccante del futuro: con Mbappé saranno i nuovi Messi e Ronaldo. L’attaccante del Dortmund mi piace tanto, è veloce e calcia bene, davvero forte. Se fossi un dirigente e dovessi spendere tanti soldi, prenderei lui, non importa con quale cifra. Io sono per Maradona, che ricordo molto bene: ha fatto cose incredibili con la maglia del Napoli. Ho anche avuto la fortuna di conoscerlo a Dubai e lo giudico solo come calciatore. È stato il numero uno al mondo e ha regalato tantissime gioie a tutti i tifosi del mondo”.

Foto: Twitter personale