Toni: "La fortuna dell'Inter è che in Europa non considerano Lautaro a livello degli altri top player. Thuram? Una bella sorpresa"

Luca Toni, centravanti dell’Italia campione del mondo di Lippi e Scarpa d’oro nel 2006, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sugli attaccanti di Intere Juventus: “Lautaro Martinez è sempre più leader e goleador. L a fortuna dell’Inter è che in Europa non lo considerano ancora alla pari degli altri top player e non lo hanno portato via con offerte faraoniche. Gli attaccanti della Juventus hanno smesso di segnare? Sono in quattro e tutti molto forti, credo sia proprio l’ultimo dei problemi per Max Allegri, i loro gol arriveranno. Lautaro vincitore della classifica marcatori? È lunga, ma diciamo che ha messo la freccia. Quel che più impressiona di Lautaro, al di là dei colpi, è la leadership che ha. È un trascinatore. E che bella sorpresa Thuram”.

