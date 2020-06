Toni Kroos: “Sinceramente, non so se consiglierei a un calciatore omosessuale di dichiararsi pubblicamente”

Intervistato da GQ, Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, ha parlato dell’omosessualità nel mondo del calcio: “Il mio buon senso mi dice che tutti dovrebbero viverlo in piena libertà, non ci sono dubbi. Certamente, non so se darebbe il consiglio di dichiararsi gay per un calciatore attivo. Alcune parole sono spesso usate nel gioco e, tenendo conto delle emozioni che arrivano a vivere in tribuna, non potrei garantire che non finirà per essere insultato e deriso. Questo non dovrebbe essere il caso e sono sicuro che il giocatore, che decide di fare outing, avrebbe il supporto di molti. Naturalmente, dubito che ciò avvenga anche sul campo o davanti ai tifosi avversari. Ogni giocatore deve decidere da solo se lo considera un vantaggio o uno svantaggio, anche se penso che ad oggi non sarebbero tutti vantaggi.”

Foto: profilo Twitter personale Toni Kroos