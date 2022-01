Toni Kroos: “Chiuderò la carriera al Real Madrid. Col PSG sarà come una finale di Champions”

Toni Kroos ha parlato a Sky Sports.uk della sua situazione contrattuale e di alcuni temi d’attualità che riguardano il Real Madrid.

Queste le parole del tedesco: “Ho scelto la durata del contratto quando l’ho prolungato l’ultima volta. Nel 2023 avrò 33 anni ed è l’età giusta per pensare a come finire la carriera. Adesso non ci penso, il rapporto con il club è incredibile e non mi presto alle speculazioni. Credo che sia così da entrambe le parti. Ho già detto che voglio concludere la mia carriera qui ed è così che andrà a finire. Non so quando, se nel 2023, un anno o due anni dopo”.

La possibilità di acquistare Mbappé e Haaland: “Per lo stato dei loro contratti e la loro qualità, sono due dei giocatori più interessanti sul mercato. Il Real Madrid è sempre in prima linea per ingaggiare i migliori giocatori ma non posso dire cosa accadrà perché non sono il presidente. Ovviamente sono due grandi giocatori, questo è certo” .

Il super duello contro il PSG in Champions League: “È come una semifinale o la finale. Spero solo che arriviamo in forma al doppio confronto e con il minor numero possibile di infortuni”.

Foto: Twitter personale