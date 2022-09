Toni: “In Italia arrivano ormai solo giocatori a fine carriera o che hanno fallito. Sempre meno giovani”

Luca Toni, ex attaccante della Nazionale e attuale opinionista tv, ha parlato a SportWeek del campionato di Serie A, condannando le scelte delle squadre, di provare ad ingaggiare campioni, ma ormai sulle ali del tramonto.

Queste le sue parole: “La Juve ha aggiunto qualità alla rosa e merita 9, anche se ha preso molti giocatori che penso, abbiano già dato il massimo in carriera, il Milan ha dimostrato di avere idee molto chiare. Mi avrebbe deluso il Napoli se avesse scambiato Osimhen con CR7. Il colpo? Dybala alla Roma, un affare a parametro zero. Dall’estero ormai non arrivano più grandi giocatori, prendiamo solo quelli a fine carriera o che hanno fallito, ci sono sempre meno investimenti sui giovani, e su talenti che escono dalla Primavera”.

Foto: Instagram personale